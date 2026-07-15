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Omar De Felippe: "Como Veterano de Malvinas, hoy solo quiero agradecerles a estos chicos"

El entrenador y ex jugador de Villa Mitre y Olimpo, exteriorizó su emoción.

El entrenador Omar De Felippe y que fuera jugador de Villa Mitre y Olimpo, como excombatiente de Malvinas exteriorizó su emoción escribiendo en la cuenta X.

"Hay partidos que trascienden el fútbol. Como Veterano de Malvinas, hoy solo quiero agradecerles a estos chicos por la enorme alegría y la inmensa caricia al alma que nos regalaron. El deporte nunca cambia la historia, pero a veces ayuda a sanar emociones que siguen muy vivas", escribió Omar, ilustrando la publicación con la foto en la que algunos jugadores mostraron la bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas".

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