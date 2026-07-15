La bandera que mostró Lo Celso, cargada de sentimiento: "Las Malvinas son argentinas"

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 dejó una imagen que rápidamente recorrió el mundo.

Tras el histórico triunfo frente a Inglaterra, los futbolistas celebraron sobre el campo de juego con una bandera: "Las Malvinas son y serán argentinas".

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El encargado de mostrarla fue Giovani Lo Celso, quien la exhibió junto al resto del plantel en medio de los festejos, desafiando las habituales restricciones de la FIFA sobre manifestaciones políticas dentro de los estadios.

El gesto tuvo una fuerte carga simbólica por el rival. Después de eliminar a Inglaterra y conseguir el pase a la final, los jugadores eligieron cerrar la celebración con una bandera que volvió a instalar el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas.