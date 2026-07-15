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Mundial FIFA 2026.

Mirá lo que pasó en el único antecedente mundialista entre Argentina y España

Fue en 1966, cuando se enfrentaron en Inglaterra.

Todavía con los ecos de la victoria de Argentina ante Inglaterra, mirando para adelante y lo que se viene, hay un único antecedente en Mundiales entre la albiceleste y España, rival en la final el próximo domingo.

Ese partido se dio en Inglaterra 1966, que resultó campeón el local.

Argentina le ganó a los españoles, por 2-1 en la primera ronda del grupo 2.

Los goles argentinos los conviertió Luis Artime (padre de Luifa, el actual presidente de Belgrano), quien se destacaba en Independiente tras dejar River.

Un zurdazo y un derechazo del atacante fueron letales y vencieron al vasco Iribar, el arquero español, la tarde que tuvo una gran actuación Ermindo Onega, un jugador brillante que era el conductor del equipo.

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