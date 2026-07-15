Mirtha, la Mona, la Reina y Abbey Road: con los memes, internet festejó la remontada argentina
Durante el encuentro y sobre todo una vez terminado, el ingenio argento también ganó las redes.
La épica victoria de la Selección Argentina se vio reflejada en internet. Cuando todavía el corazón de millones de argentinos no podía bajar sus latidos, miles de memes comenzaron a circular por todo el mundo.
Apenas el árbitro pitó el final del encuentro e inmortalizó la remontada que terminó con el triunfo 2-1 contra Inglaterra, los memes -cuando no- volvieron a llenar celulares, portales y cuanta red social se le cruzara.
Los dibujos y fotos, que comenzaron a multiplicarse apenas comenzado el encuentro, incluyen a Mirtha, la Reina, Mick Jagger y hasta la Mona Jiménez.
Estos son algunos de ellos.