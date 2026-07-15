Cuánto cuesta viajar para ver la final del Mundial: precios de vuelos y entradas

La ilusión de ver a la Selección argentina en una nueva final del Mundial tiene un costo que muy pocos pueden afrontar y a pocas horas del partido decisivo que se disputará en el área de Nueva York, los precios de los vuelos y de las entradas alcanzaron cifras récord impulsadas por la enorme demanda.

Y una vez en Nueva York hay que conseguir entradas, que tiene un piso hoy de 6 mil dólares la mas barata.

Para llegar a Nueva York este sábado 18 de julio, un día antes de la final, la opción más lógica es buscar vuelos que partan desde Buenos Aires el viernes 17 de julio o muy temprano el mismo sábado (si son opciones rápidas con una sola escala).

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Opción 1: Partiendo el viernes 17, llegada el sábado 18.

Esta es la mejor alternativa para asegurarte de estar en Nueva York durante el sábado y aprovechar el día.

Vuelo Recomendado (1 Escala): Aerolíneas: Aerolíneas Argentinas + United Airlines.Salida: Viernes 17 de julio a las 17:10 (desde Aeroparque - AEP).Escala: Lima (LIM) por 3 h y 5 min. Llegada a NY: Sábado 18 de julio a las 08:20 (a Newark - EWR).Duración total: 16 h y 10 min. Precio aproximado: $4.612.195 pesos.

Opción Económica (2 Escalas): Aerolíneas: Aerolíneas Argentinas + Avianca. Salida: Viernes 17 de julio a las 23:05 (desde Aeroparque - AEP). Escalas: Santa Cruz de la Sierra (VVI) y Bogotá (BOG). Llegada a NY: Sábado 18 de julio a las 23:45 (a JFK).Duración total: 25 h y 40 min. Precio aproximado: $2.303.148 pesos.

La entrada en reventa: USD 6.000 (mínimo).

Con las localidades oficiales totalmente agotadas en los canales de la FIFA, el mercado secundario es la única alternativa para conseguir un ticket.

En las principales plataformas de reventa autorizadas (como StubHub, Ticketmaster o TickPick), las entradas más baratas disponibles —ubicadas en las bandejas más altas y alejadas del campo de juego— arrancan en un piso de USD 6.000 a USD 7.000.

La escala premium: los accesos de Categoría 1 o ubicaciones en la platea baja del MetLife Stadium ya superan holgadamente la barrera de los USD 15.000, llegando a cotizar hasta USD 39.000 en el caso de los paquetes VIP de hospitalidad.