¡Qué locura! Bahía se vistió de celeste y blanco en una fiesta interminable

Javier O. Schwab jschwab@lanueva.com Subjefe de la Sección Deportes con especialización en temas deportivos. Más de 30 años comentando fútbol y otro tipo de actividades; además de haber realizado coberturas en todo el país con la incursión de los elencos bahienses en la elite del fútbol nacional. También coberturas del seleccionado Argentino en acontecimientos como Copa América y amistosos internacionales.

¡Locura total! Bahía Blanca salió a las calles e inundó de gente el microcentro bahiense tras el resonante triunfo de la Scaloneta ante Inglaterra. La euforia se hizo presente desde muy temprano -pasadas las 18- y la alegría se multiplicó con un multicolor festejo de simpatizantes albicelestes.

"El que no salta es un inglés..." fue el grito de cabecera que se multiplicó entre miles y miles de gargantas que coparon las primeras cuadras de la calle Alsina y más de seis cuadras de la Avenida Alem; y en las escalinatas mismas del Teatro Municipal, donde las bengalas y las banderas relucieron con mucha fuerza.

"Esto es una locura total. No pude avanzar; pretendía llegar al Teatro, pero se hizo un embudo y es imposible. Igual veo la alegría de toda esta gente y me siento feliz", dijo Norberto Conca, quien ya peina unas cuantas canas y salió a disfrutar junto a su señora y sus nietas.

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"Es la primera vez, pero si se repite el domingo acá estaremos nuevamente. Te digo que esto es peor que la pandemia; una pandemia la controlás con barbijos, pero a esta gente no la controlás con nada (risas)", agregó Conca.

"¿Messi? ¿Lautaro? Son unos genios. Lautaro definió el partido de manera brillante y Leo le tiró el centro en el momento preciso, cuando los ingleses estaban muertos. El resto de los jugadores es admirable lo que hacen y dejan en la cancha. Y tenemos un grupo de cabeza, con Scaloni, que es para elogiar", sostuvo.

Norberto también emitió un comentario respecto del escenario en el que disputó el partido.

"Es Inglaterra, es especial. Se habló mucho y se dijeron muchas cosas, pero los jugadores nos representaron con valentía, como los hicieron los chicos en Malvinas. Me gustaría, eso sí, que este clima se viviera siempre; sería una linda manera de sacar al país adelante", afirmó.

Las caras pintadas de celeste y blanco, gorros y cornetas hicieron estragos, pero también el furor por entonar la letra de La cuarta estrella recordando a los chicos de Malvinas, el Mundial '94, Diego y Messi...

"Estaba en el baño, muy nervioso, pero en un momento gritaron gol y no podía salir a festejar. Se sufrió muchísimo, pero si no se sufre no es Argentina. Gracias a Dios apareció el Enzo y después Lautaro", contó Martín Amaya, quien recorría la peatonal Alsina de la mano de su madre y su hermano, Giovanni.

"Argentina jugó de menor a mayor. El equipo siempre estuvo bien parado, más allá de que nos sorprendieron en el gol. Después fue todo de la Selección, hasta que merecidamente llegaron los goles", dijo Giovanni.

Los festejos no pararon. El Himno y la marcha de Malvinas también fueron temas recurrentes, al igual que el "minuto de silencio" en alusión al equipo inglés.

"En un momento nos cambiamos de lugar porque no aparecía el gol y estábamos perdiendo. Fue todo muy loco, pero yo estaba tranquilo porque le vía jugar muy bien al equipo", dijo Martín "Tata" Poncetta, quien salió con su mujer, su hija y su hijo Enzo.

"Enzo trae suerte (risas). Mi hijo es por Francescoli, pero seguro vendrán muchos Enzos más por Enzo Fernández, que otra vez fue determinante", reveló.

"Messi es para mi el mejor jugador de la historia del fútbol, no hay otro que haya hecho todo lo que hizo y lo que sigue haciendo con 39 años. Es nuestro símbolo, el que arrastra a todo el equipo. Y Lautaro (Martínez) convirtió el gol del triunfo, algo que todo jugador sueña de chico. Se lo merece porque es un gran jugador. No lo conozco, pero me alegra mucho también por Pelusa, por Bahía y por todos los jugadores de nuestra ciudad que vistieron los colores de la Selección", puntualizó.

La alegría se extendió por todas las arterias de Bahía. Caravana de autos, bocinazos y esquinas repletas de gente festejando en familia.

La nota de color, una vez más, la dio Roberto D'Antona, el Hombre Bandera, con su bicicleta gambeteabdo autos, tocando la campanita y cantando por argentina. Un bahiense más en medio de tanta locura...