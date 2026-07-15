Messi: "Sabíamos que no era una victoria más, el pueblo argentino la quería"

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, expresó hoy su alegría y emoción por la infartante victoria en la semifinal ante Inglaterra que selló la clasificación a la final del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026: "Es muy lindo vivirlo otra vez".

"Gracias a Dios lo pudimos conseguir. Fue un día muy feliz para todos los argentinos", expresó el mejor jugador de todos los tiempos que asistió a Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

"Si bien era un partido de fútbol, cuando empezamos a entrar, con el himno y todo, vivimos sensaciones especiales", reconoció Messi.

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El astro, de 39 años, vivió este partido de manera especial, como el resto del equipo.

"El grupo lo sintió y sabíamos que no era una victoria más, el pueblo argentino la quería y nosotros también, porque nos metía en otra final del Mundo. Es una locura jugar dos finales del Mundo seguidas", aseguró.

"Este grupo es increíble, hoy lo fuimos a buscar otra vez, cuando se había puesto fea. El equipo nunca dejó de creer y le metimos mucho juego cuando estábamos con el marcado abajo",