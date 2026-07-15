¡Otra vez será, Arturo!: “Va a pasar Inglaterra”, había vaticinado el chileno Vidal

Sin Chile desde hace tres ediciones, Arturo Vidal aprovecha su tiempo libre para lanzar sus predicciones en este Mundial 2026. Y, creer o reventar, venía acertando los ganadores hasta que falló, justamente, por la Selección Argentina.

Luego de que España derrotara 2-0 a Francia y avanzara a la final, el mediocampista de Colo-Colo reapareció en redes sociales para recordar que había pronosticado ese resultado y se animó a anticipar el ganador entre la Selección Argentina e Inglaterra. No pudo ser.

El Rey Arturo celebró haber acertado la eliminación del conjunto francés y no ocultó su confianza. En una historia de Instagram lanzó entre risas: “Ya les dije quién iba a ser el campeón del mundo. Les avisé antes que España iba a pasar a Francia. El que más sabe de fútbol soy yo”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Su respaldo al combinado ibérico no es nuevo. Antes del inicio de los cuartos de final ya lo había señalado como el máximo favorito, aunque advertía que Bélgica podía ofrecer resistencia. “España es mi candidato número uno, así que seguramente va a pasar, pero Bélgica va a ser un equipo duro porque mejoró mucho en el último partido”, había asegurado.

Ese pronóstico también terminó cumpliéndose. La Roja superó 2-1 a Bélgica con un agónico gol de Mikel Merino a los 43 minutos del segundo tiempo y selló su clasificación. Tras ese encuentro, el ex Barcelona insistió con su predicción: “Sigo creyendo que España será el campeón del mundo”.

Además, el chileno analizó el resto del cuadro y fue anticipando a los clasificados a las semis. Sobre Inglaterra-Noruega, opinó: “Creo que pasará Inglaterra, el último partido demostró otra casa así que se mete como candidato”.

El pálpito que más repercusión generó llegó al proyectar una posible semifinal entre la Scaloneta y el conjunto británico. Pese a su vínculo con Messi, eligió a los europeos para avanzar a la final: “Entre Inglaterra y Argentina... ¡Uy, Leo, perdón!, pero pienso que pasará Inglaterra y la final será con España”.

El mediocampista explicó que su análisis se basa exclusivamente en el presente de cada selección. “Se acabó el sentimiento, está súper claro cómo están jugando”, sostuvo al justificar por qué dejó de lado cualquier preferencia personal al momento de realizar sus predicciones.

Lamentablemente para Vidal, el vaticinio no se le cumplió y deberá ver la final entre España y Argentina. ¿Por quién irá el Rey Arturo el domingo?