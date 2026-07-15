Para ver mil veces: los goles de Enzo y Lautaro y la emoción tras el triunfo ante Inglaterra
Argentina venció a Inglaterra y jugará la final ante España.
Pasaron tantas cosas...
En apenas un puñado de segundos, Argentina venció a Inglaterra por 2 a 1 y se clasificó a la final del Mundial 2026, donde se medirá ante España el domingo.
Entre los 85 y 92 minutos el combinado nacional dio vuelta el partido, con tantos de Enzo Fernández y el bahiense Lautaro Martínez.
Después de aguantar los instantes finales, el plantel y cuerpo técnico argentino terminó festejando el pase el acceso al partido por el título.
Paso de todo y en poco minutos, por eso vale la pena repasarlo.
Los goles
La emoción del final