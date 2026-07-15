Lautaro, entre lágrimas: "Desde que mi papá me compró botines, soñé con este gol"

Casi sin poder hablar de la emoción, el bahiense Lautaro Martínez contó sus sensaciones tras marcar el gol del triunfo de la Selección ante Inglaterra, para clasificar a la final del Mundial 2026.

"No sé la verdad.. es muy fuerte esto. Es muy fuerte de verdad...", dijo el Toro entre lágrimas.

"La primera vez que mi viejo me compró un par de botines siempre soñé con hacer este gol", contó Lautaro, recordando a Pelusa.

También se acordó de Karina y sus hijos.

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"A m vieja que del dia que me fui a Racing jamás dejó de tender mi cama y eso para mi vale mas que un gol, más que una final", dijo el exjugador de Liniers.

"Tengo a mis dos hijos (Nina y Theo), que me cambiaron la vida, bajé un cambio. Soy un hombre, disfruto de la vida", contó.

Además, volvió a hablar del segundo gol de hoy y su tercero en el Mundial.

"Lo soñé, te lo juro se lo dije a Alexis que iba a hacer un gol, le dije a Facu Medina que iba a entrar y lo iba a ganar. Enzo hizo un golazo también, este equipo sigue demostrando de que está hecho", analizó.

"Ellos se cansaron -agregó-, presionaron 60 minutos y no daban más. Eso nos generó mas tranquilidad, hicimos ancha la cancha conseguimos los goles y después de 3 años y medio volvemos a la final del mundo", cerró el bahiense.