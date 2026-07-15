Scaloni, tras la clasificación a la final: "Esto es una alegría para el país, para nuestra gente"

Lionel Scaloni habló con la prensa tras la histórica clasificación de la Selección Argentina a la segunda final consecutiva del Mundial 2026.

"Sin palabras, sin palabras, una alegría a nuestro país y nuestra gente", dijo el DT algo emocionado.

Además, el entrenador remarcó el trabajo del equipo y el apoyo de la gente.

"Este grupo no deja de sorprenderme vamos a intentar a ganar (la final), pero ya despues de esto es muy difícil... Es difícil intentar que la gente entienda que lo que generan estos jugadores", agregó.

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"Esta gente nos llevó a ganar el partido", remarcó.

También realzo el gran rendmiento mostrado tras quedar en desventaja.

"Es lo que se intenta, la camiseta lo amerita, no guardarse nada y lo han demostrado una vez más, que lo sienten como uno más", cerró el DT.