Con la participación de Giuliano ante Inglaterra, los Simeone alcanzaron un récord histórico

El apellido Simeone consiguió un récord histórico en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, ya que Giuliano fue titular en el agónico triunfo ante Inglaterra en el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026, mientras que su padre Diego jugó el encuentro de Francia 1998.

El volante ofensivo Giuliano Simeone integró el once inicial frente al combinado europeo en lugar del mediocampista Rodrigo De Paul y luego fue reemplazado por el futbolista del Inter Miami en el complemento.

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En tanto, el "Cholo" formó parte del equipo que venció a los británicos por penales en el marco de los octavos de final del Mundial de Francia 1998. Además, generó la falta para que David Beckham sea expulsado por el árbitro danés Kim Milton Nielsen.

El encuentro fue extremadamente disputado y se definió tras el 2-2 en los 120 minutos en los tiros desde los 12 pasos, donde el equipo dirigido por el entonces entrenador Daniel Alberto Passarella se impuso por 4-3.

Cuatro años después, Beckham se tomaría venganza y marcaría el tanto por 1 a 0 para derrotar al conjunto de Marcelo "Loco" Bielsa en la fase de grupos de Corea y Japón 2002.

El delantero Gabriel Omar Batistuta abrió el marcador a los 6 minutos del primer tiempo, Alan Shearer lo empató para los ingleses y luego Michael Owen lo dio vuelta tras una gran jugada.

Sin embargo, en un tiro libre Juan Sebastián "La Brujita" Verón asistió a Javier "Pupi" Zanetti para estampar el resultado final. Posteriormente el arquero Carlos "Lechuga" Roa atajó dos penales y selló la clasificación a la siguiente instancia, donde la Argentina perdió por 2 a 1 ante Países Bajos.