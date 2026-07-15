La dedicatoria especial para Inglaterra durante los festejos en el vestuario argentino

Después de celebrar con el público dentro de la cancha la victoria ante Inglaterra, la Selección se metió en la intimidad del vestuario, donde descargaron todo lo contenido en la previa y durante este trascendental encuentro.

Con Emiliano "Dibu" Martínez a la cabeza, la locura argentina en el vestuario se vivió a puro canto y saltos. Luego, mientras se iban sumando más jugadores, Lionel Messi se incorporó a los festejos.

Los futbolistas fueron grabados cantando el clásico tema de cancha: "Señores dejo todo, me voy a ver a la Selección... Porque los jugadores me van a demostrar que salen a ganar, quieren salir campeón, que lo llevan adentro, como lo llevo yo".

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Al terminar, la música cambió y comenzaron a celebrar con la chicanera "Un minuto de silencio...".