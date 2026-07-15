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El pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 16 de julio en Bahía Blanca.

Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet anticipa para este jueves 16 de julio una jornada con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 20 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo pasará de frío a fresco, con viento leve del sector norte y visibilidad de regular a buena, por bancos niebla.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Durante la tarde el tiempo será templado con cielo parcialmente nublado y viento leve del noreste rotando al este. El índice UV se prevé normal y la visibilidad será buena.

La noche, a su vez, se presentará nubosa e inestable, y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 16 grados.

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