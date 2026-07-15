El pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este jueves 16 de julio una jornada con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 20 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo pasará de frío a fresco, con viento leve del sector norte y visibilidad de regular a buena, por bancos niebla.

Durante la tarde el tiempo será templado con cielo parcialmente nublado y viento leve del noreste rotando al este. El índice UV se prevé normal y la visibilidad será buena.

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La noche, a su vez, se presentará nubosa e inestable, y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 16 grados.