Copa Argentina: Boca juega con Sarmiento, en el debut oficial de Rodolfo Arruabarrena

Boca y Sarmiento (Junín), desde las 21.45, en el Coloso Marcelo Bielsa, de Newell's, por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina 2026.

Dirigirá Nazareno Arasa y transmitirá TyC Sports y TyC Sports Play.

Se trata del inicio oficial de otro ciclo en el xeneize del entrenador Rodolfo Arruabarrena.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El Vasco ya estuvo al frente del equipo en el triunfo frente a Athletico Paranaense, 1-0, en un partido de carácter amistoso.

De todos modos, Boca quedó eliminado en la primera fase de la Liga Profesional ante Huracán y sufrió un durísimo golpe con la eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores tras caer ante Universidad Católica.

Si bien confirmaron a Sebastián Villa y Álvaro Montero, ambos todavía no firmaron, por lo que ninguno de los dos podrá estar presente hoy en Rosario.

Los juninenses, en tanto, toman este partido como un volver a empezar, sabiendo que necesitan estar bien para afrontar yun torneo, al margen de esta Copa Argentina, que los encuentra 28º en los promedios y 21º en la tabla acumulada.

Sarmiento viene de dejar en el camino a Tristán Suárez tras ganarle por 1-0 en la ronda previa el pasado mes de abril.

Probables formaciones

Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Alan Velasco; Tomás Aranda; Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Sarmiento: Thyago Ayala, Thiago Santamaría, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Nicolás Pasquini, Julián Contrera, Cristian Zabala, Osmar Giménez, Gabriel Díaz, Santiago Salle y Junior Marabel. DT: Facundo Sava