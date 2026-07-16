Messi le "regaló" el triunfo a Maradona y a los que "que no llegan a fin de mes"

Lionel Messi clasificó ayer su tercera final mundialista, con 39 años, y tras el histórico triunfo ante Inglaterra por 2 a 1 en Atlanta.

Tras el encuentro y al hacer consultado por Matías Pellicioni de TyC Sports, el capitán de la Selección le regaló el triunfo a Diego Armando.

"Fue hermoso, seguramente el Diego desde arriba lo está disfrutando muchísimo, porque para él era un día muy especial y poder regalarle esta alegría a él, que lo viva como quiera desde ahí arriba. Que lo disfrute porque es un regalo para él también", comentó Lío, quien hizo las dos asistencias en los goles de Enzo Fernández y el bahiense Lautaro Martínez.

Además, el rosarino le dedicó la victoria al pueblo argentino y remarcó lo que consiguió este grupo de jugadores, que ya son bicampeones de América y campeones del mundo.

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"Estamos orgullosos y felices de poder regalarle esta alegría a la gente porque sabemos que los Mundiales para nosotros son especiales y nos olvidamos de todo lo mal que nos toca pasar. Hay mucha gente que no tiene trabajo o no llega a fin de mes, o que la vive peleando. Es lo que nos tocó siempre y poder regalarle esta alegría a ellos, estar en otro final del Mundo, conseguimos algo impresionante", señaló.

"Volvimos a demostrar que nadie nos regaló nada, que todo lo que conseguimos es adentro de la cancha", cerró el 10.