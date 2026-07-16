¿Lo notaste? El detalle en el gol de Lautaro ante Inglaterra, que veremos por el resto de nuestras vidas

Lautaro Martínez anotó un gol histórico en el triunfo de ayer de Argentina, ya que significó el 2 a 1 ante Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026.

El tanto del Toro, su tercero en esta cita mundialista, tuvo un curioso detalle rescatado en un video por TyC Sports (ver imágenes acá)

Es que el el delantero surgido Liniers no había tocado ninguna pelota hasta el cabezazo, tras una gran asistencia de Lionel Messi, que le dio la victoria a la albiceleste.

Lautaro ingresó a los 81 minutos en lugar de Nicolás Tagliafico y recién entró en contacto con el balón a los 92, en el instante justo que se elevó en el aire para marcar de cabeza un gol que veremos por el resto de nuestras vidas.