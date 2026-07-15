La reacción de los jugadores argentinos por los apuntes en la botella del arquero Pickford

La clasificación de la selección argentina a la final del Mundial 2026 dejó una curiosa escena una vez terminado el partido ante Inglaterra.

Los jugadores argentinos encontraron la botella del arquero Jordan Pickford, que tenía pegadas las anotaciones con los posibles destinos de los penales de los principales pateadores albicelestes.

Entre los apuntes aparecía como pateador Enzo Fernández y al leer lo que había preparado Pickford reaccionó con un "yo lo temía".

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De todos modos, no llegó a tener que utilizarlo, porque después de una muy buena tarde, finalmente terminó recibiendo dos goles y Argentina derrotó a Inglaterra sin necesitar, ni siquiera, suplementario.

Aunque las cosas con el arquero británico estuvieron calientes durante todo el desarrollo. Tras un par de roces con sus pares albicelestes, festejó tomándose los testículos el gol de Anthony Gordon que amagó con darle el triunfo. Y cuando lo empató Enzo, el Cuti Cristian Romero se descargó con él, corriendo para celebrarlo encima.