Chiqui Tapia y el gesto de "secanuca" cuando Messi hablaba del triunfo con Inglaterra

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, volvió a generar atención con una anécdota durante una entrevista en la que hablaba Lionel Messi sobre el triunfo ante Inglaterra y el pase a la final del Mundial 2026.

Mientras Messi daba su testimonio, Tapia pasó por su costado acompañado por el prosecretario de la entidad, Luciano Nakis, y este hizo un gesto como si le estuviera secando la nuca con una toalla al titular de la AFA, el mismo gesto que en su momento quedó popularizado tras ser captado en un video.

"Mirá, Leo, me está secando la nuca", lanzó el Chiqui y la Pulga reaccionó con una sonrisa ante la chanza.

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Tras la viralización del video, Tapia explicó: "Estuve con mucha fiebre y malestar debido a las altas temperaturas. No me podía ni mover y no me quería perder el partido. Por eso, Luciano Nakis estuvo ahí para acompañarme. Esto también es la Selección. Hay equipo dentro y fuera de la cancha".

El titular de la AFA también aprovechó para publicar en Instagram la frase: "El que promete, cumple".