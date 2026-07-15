Cuti Romero salió al cruce: "Cuando me retire espero no ser tan estúpido como Gary Neville"

La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 también dejó un nuevo capítulo en el cruce con Gary Neville tras las críticas del exfutbolista inglés a la dupla central conformada por Cristian Romero y Lisandro Martínez.

Ambos defensores, sobre todo Cuti, protagonizaron una fuerte respuesta hacia el exjugador tras el agónico triunfo por 2-1 sobre Inglaterra, que valió el pase a la final para los albicelestes, y lo hicieron con mensajes cargados de ironía.

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Neville había cuestionado el rendimiento de los zagueros argentinos al asegurar: "No veo manera de que no hagamos al menos dos goles. Yo los llamo la mejor-peor pareja de centrales del mundo. Pasan de lo sublime a lo ridículo. Tienes a Cristian Romero y Lisandro Martínez que parece que entre los dos regalan un gol por partido. Después los ves otra vez y resulta que están marcando goles, ganando todos los cabezazos y apareciendo por todas partes".

Con Inglaterra eliminada del Mundial, las respuestas no tardaron en llegar. El primero en hablar fue Lisandro Martínez, quien evitó entrar en una polémica directa, aunque dejó una frase con destinatario claro.

"Estamos acostumbrados a que siempre hablen de nosotros. Se ve que les gusta, nosotros respondemos en la cancha", afirmó el defensor del Manchester United al ser consultado por las declaraciones del exlateral inglés.

Más filoso fue Cristian Romero, zaguero central del Tottenham, quien recogió el guante y lanzó una contundente respuesta contra Neville ante la pregunta del entrevistador sobre si habían escuchado los dichos del exfutbolista.

"Cuando me retire espero no ser tan estúpido como Gary Neville", disparó el Cut", en una de las frases más fuertes que dejó la jornada posterior a la clasificación argentina, que ahora deberá enfrentar a España, el domingo, desde las 16, con el objetivo de levantar una nueva Copa del Mundo y defender el título obtenido en Qatar 2022.

El cruce se produjo luego de que la Selección dirigida por Lionel Scaloni derrotara 2-1 a Inglaterra en las semifinales y asegurara su lugar en la final del Mundial 2026. Con el pase al partido decisivo consumado, las críticas previas de Neville quedaron rápidamente en segundo plano y fueron respondidas por los propios protagonistas desde el resultado deportivo.