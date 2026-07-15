Exasesor de Margaret Thatcher pidió expulsar a los argentinos de la Premier por la bandera

La bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas" que exhibieron los jugadores de la Selección argentina tras la semifinal del Mundial 2026 generó una fuerte reacción en el Reino Unido.

Uno de los primeros en pronunciarse fue Nile Gardiner, exasesor de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, quien pidió sanciones contra los futbolistas que militan en la Premier League.

A través de su cuenta en la red social X, Gardiner publicó un duro mensaje en el que reclamó que los jugadores argentinos sean expulsados del fútbol inglés por haber participado de la manifestación.

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"Todo jugador argentino en la Premier League inglesa que participó en esta fea exhibición anti-británica debería ser despojado de su visa de trabajo del Reino Unido. Debería haber tolerancia cero para esto", escribió.

El mensaje del exasesor de la llamada "Dama de Hierro" se viralizó rápidamente y abrió un intenso debate entre usuarios británicos y argentinos, con miles de comentarios a favor y en contra de su postura.

La polémica surgió luego de que varios integrantes del seleccionado argentino ingresaran al campo de juego con una bandera blanca en la que podía leerse la frase "Las Malvinas son argentinas", una histórica consigna vinculada al reclamo de soberanía que mantiene Argentina sobre las islas.

Entre los futbolistas que actualmente juegan en la Premier League aparecen figuras de la Selección como Emiliano "Dibu" Martínez (Aston Villa), Cristian Romero (Tottenham), Marcos Senesi (Tottenham), Lisandro Martínez (Manchester United), Alexis Mac Allister (Liverpool) y Enzo Fernández (Chelsea), quienes podrían quedar en el centro de la controversia impulsada por Gardiner.