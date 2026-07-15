Aerolíneas Argentinas programa dos vuelos especiales a Nueva York

Aerolíneas Argentinas programó dos vuelos especiales a la ciudad de Nueva York, para aquellos argentinos que decidan ir a ver la Final del Mundial ante España y los pasajes estarán disponibles desde las 22.

La programación contempla dos vuelos entre el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, operados con aviones Airbus A330, permitiendo a los pasajeros llegar a destino con anticipación para acompañar al equipo nacional en la instancia decisiva del torneo.

Los vuelos tendrán salida desde Ezeiza el viernes 17 de julio a las 21.30 y el sábado 18 de julio a las 9.

Estas operaciones forman parte del esquema de refuerzos programados durante el torneo, acompañando la demanda hacia las distintas sedes donde se disputaron los partidos de la Selección.

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Además, la compañía cuenta con dos vuelos diarios a Miami durante los días previos a la final, ampliando las alternativas de conexión hacia Nueva York. El jueves 16 de julio, las salidas serán a las 8 y 22.45; el viernes 17, a las 0.30 y 22.45; y el sábado 18, a las 8 y 22.45.

Los pasajes se pueden adquirir a través aerolíneas.com y agencias de viaje.