Los festejos en Coronel Pringles no terminaron en tragedia de milagro

Los festejos en Coronel Pringles, luego del notable triunfo de la Selección ante Inglaterra, no terminaron en una tragedia de milagro.

En pleno centro, sobre las 20 del miércoles, chocaron dos camionetas y una de ellas, al mando de un hombre alcoholizado, terminó sobre una vereda.

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No hubo heridos de casualidad, aunque sí importantes destrozos, tanto en la vía pública como en un comercio e incidentes entre los presentes y el conductor que habría provocado el incidente vial.

Todo sucedió sobre las 20, en la calle Dorrego, en la avenida 25 de Mayo y Pellegrini.

Fue cuando una Ford F150 Raptor, dominio AG084ZA, al mando de Pedro Joaquín Gotta, embistió el lateral derecho de una Renault Duster, que conducía Maximiliano Erro Velázquez e iba en el mismo sentido, acompañado por su mujer y sus dos hijos menores.

La Raptor terminó sobre una de las veredas, dañó un macetón, el frente de un comercio y también una columna de alumbrado público, que quedó inclinada y demandó la intervención de una cuadrilla de la Cooperativa Eléctrica para su reparación.

Personal policial debió acudir de emergencia para evitar que la situación se agravara porque algunos presentes increparon a Gotta y en el medio de la acción hubo golpes de puño.

Agentes de la Guardia Urbana realizaron el test de alcoholemia a ambos conductores. En el caso de Erro dio negativo, mientras que Gotta arrojó 1.04 gramos de alcohol en sangre y 1,17 en la contraprueba.

En este caso se le labró una infracción de tránsito y se le retuvo la licencia de conducir. Ambos vehículos quedaron secuestrados preventivamente.