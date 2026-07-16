Cuándo se juega la final del Mundial 2026: fecha, hora y dónde será el partido definitorio

El Mundial 2026 ya tiene definido el escenario para el encuentro más esperado del torneo. La gran final se disputará el próximo domingo 19, desde las 16 (hora de nuestro pais), en el MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey, Estados Unidos.

El partido, que tendrá como protagonistas a la Selección Argentina y a su par de España, definirá al nuevo campeón mundial.

Por otra parte el majestuoso MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey (muy cerca de Nueva York), será el encargado de albergar el partido número 104 del torneo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Con una capacidad que supera los 82.500 espectadores, este recinto de la NFL se vestirá de gala para coronar al nuevo monarca del fútbol.

Allí se disputaron previamente los encuentros de fase de grupos entre Brasil-Marruecos (grupo C), Francia- Senegal (Grupo I), Noruega-Senegal (grupo I), Ecuador-Alemania (grupo E) y Panamá- Inglaterra (grupo L). También los cruces Francia-Suecia (dieciseisavos de final) y Noruega-Brasil (octavos de final).

Resta que FIFA confirme a la terna arbitral, que incluye árbitro principal, jueces de línea, cuarto árbitro y equipo VAR.

Tercer puesto

Como es habitual, un día antes de la gran definición se jugará el partido por el tercer puesto que animarán los perdedores de las semifinales.

Francia e Inglaterra se enfrentarán este sábado a las 18 (hora de nuestro país) en el Estadio Miami, en Miami Gardens.

Las semifinales

Los encuentros que se jugarán este fin de semana surgen a partir de los resultados de las semifinales: España 2-Francia 0 (disputada el martes) y Argentina 2-Inglaterra 1 (ayer).