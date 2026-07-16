Intensa y extrema: India en los ojos de Guillermo Giagante

Franco Pignol fpignol@lanueva.com Periodista. Gestor cultural. Creador del festival "Por una vez que nos juntamos". Co-director de Espacio Cultural Juanita Primera. Parte de la Secretaría de Cultura de la Universidad Nacional del Sur. Premiado en un concurso literario a nivel nacional por su originalidad, conoció Nueva York y buena parte de su cultura.

Después de recorrer Pakistán en 2024, el fotógrafo bahiense Guillermo Giagante sintió que aún quedaba una experiencia capaz de llevar más lejos su búsqueda fotográfica. Esa certeza lo condujo a India, un país que durante años despertó su curiosidad y que, según colegas fotógrafos, debía conocer al menos una vez.

El resultado de ese viaje puede verse en la muestra "India, intensa y extrema. Un mundo donde los tiempos conviven", que reúne más de un centenar de imágenes tomadas durante 35 días de recorrido por algunas de las regiones más fascinantes del país.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Hoy, a las 19.30, Giagante ofrecerá una charla gratuita para compartir la experiencia detrás de las imágenes y el proceso creativo que dio origen a esta exposición. Inauguró el pasado martes en el SUM del Bahía Blanca Plaza Shopping. Permanecerá abierta hasta el 26 de julio, de 10 a 21, con entrada libre.

La travesía comenzó en Ladakh, el antiguo reino ubicado entre el Himalaya y el Karakórum, un desierto de altura donde conviven monasterios budistas, lagos de colores imposibles y una fuerte herencia tibetana. Desde allí, el viaje continuó hacia Cachemira, con base en Srinagar y la serenidad del lago Dal, para luego adentrarse en Delhi, Varanasi, Agra y Vrindavan, uno de los principales centros espirituales del hinduismo.

Pero Giagante sostiene que la verdadera dimensión de India no puede resumirse en un itinerario. "No existe una sola India, sino infinitas Indias", explica. Un país de casi 1.500 millones de habitantes donde conviven más de un centenar de lenguas, enormes diferencias culturales y religiosas, y una diversidad geográfica que va desde las cumbres del Himalaya hasta las megaciudades.

Esa convivencia permanente entre extremos fue precisamente la inspiración para el título de la muestra. "India es extrema en todos los sentidos. Conviven enormes contrastes sociales, tecnológicos, culturales y espirituales. Al mismo tiempo, es un país profundamente intenso. Todo ocurre con una energía difícil de describir: los colores, los aromas, el ruido, la gente, la religión. Es una experiencia sensorial permanente", resume.

Otra de las ideas centrales aparece en el subtítulo "Un mundo donde los tiempos conviven". Para el fotógrafo, recorrer India significa atravesar distintas épocas históricas al mismo tiempo. Una escena puede remitir al siglo XII mientras, a pocos metros, aparecen elementos absolutamente contemporáneos o incluso futuristas. Esa superposición temporal se convirtió en uno de los ejes narrativos de su trabajo.

El desafío fue ordenar un escenario donde todo sucede simultáneamente. La fotografía de calle exige seleccionar, sintetizar y construir relatos visuales dentro de un caos permanente. Para Giagante, además, fue una oportunidad para comprobar cuánto había evolucionado su propia mirada. "Sentí que este viaje me permitió demostrarme a mí mismo todo ese proceso de expansión visual que fui construyendo", afirma.

La exposición también incorpora una novedad tecnológica. Las imágenes serán presentadas en lienzos digitales Textura, un formato inédito en Argentina que combina la presencia física de una obra con las posibilidades del soporte digital.

Una mirada que quiere trascender

Más que documentar un viaje, Guillermo Giagante propone una experiencia visual que invita a descubrir una India alejada de los estereotipos. Sus fotografías recorren monasterios budistas, templos hindúes, mercados, calles, paisajes y escenas cotidianas donde la espiritualidad atraviesa cada instante. La muestra también refleja una búsqueda personal: ordenar el aparente caos para construir una narrativa capaz de transmitir emociones. Con más de cien imágenes exhibidas mediante innovadores lienzos digitales, el recorrido ofrece una inmersión en un país que desafía la mirada.