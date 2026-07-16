Colectivos: LLA rechaza la prórroga y reclama un llamado a licitación del sistema

El Concejo Deliberante deberá tratar en los próximos días un proyecto enviado por el Municipio para prorrogar por un año el contrato actual del transporte público de pasajeros y desde la oposición se alzaron las voces de reclamo indicando que se había prometido entregar un nuevo pliego que contemplara un rediseño de la estructura a nivel general.

Mauro Reyes, concejal de La Libertad Avanza, habló esta mañana en LU2 y dijo: "Entendemos que después del último aumento, habíamos escuchado el compromiso del Ejecutivo Municipal, de que a la finalización el primero de julio del contrato, iba a estar el nuevo pliego, que es algo muy esperado, porque sabemos que el sistema no está siendo eficiente, no está apuntando al usuario, que es lo que nosotros creemos que tiene que pasar y está direccionado a sostener un sistema que es totalmente ineficiente", aseguró el edil.

La verdad que esperábamos el pliego nuevo, las nuevas líneas, los nuevos recorridos, que las empresas compitan para mejorar ese servicio y lamentablemente esto no ocurre. Entendemos esto casi como una especie de engaño hacia los concejales. Se comprometieron a hacerlo y no se hizo. Lo que vemos a nivel más macro es que esto es comparable con otras cuestiones centrales de la ciudad donde el Ejecutivo nuevamente patea el problema para adelante", aseguró Reyes.

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El ex presidente del cuerpo deliberativo, indicó que este es un comportamiento recurrente en el ejecutivo Municipal, al que acusa de postergar los problemas y no afrontar la realidad: "Lo vimos de la misma manera con el planeamiento urbano, con lo que tiene que ver con el código, lo vemos con un montón de cuestiones más en la ciudad, donde ésto formalmente ya se llama prórroga, pero pareciera que todos los problemas centrales o las cuestiones a resolver en la ciudad se prorrogan y se esperan el año que viene, el mes que viene, el semestre que viene, y creo que tenemos que tomar decisiones ya para que la ciudad comience a mejorar y me parece que el sistema de transporte público pasajero es central".

Mauro Reyes (Foto Archivo, La Nueva)

"No hay una presentación clara del Ejecutivo donde se explique por qué prorrogar un año más cuando las empresas venían sosteniendo hasta hace muy poco, que el valor del boleto era sostenible para ellos también, donde obviamente, tenemos quejas de los vecinos en cuanto a lo que son los recorridos, la eficiencia del sistema, y la vemos con una crítica más fuerte, que es la que el vecino no se sube al colectivo".

"Tendría que haber un acercamiento desde el Ejecutivo, empezar a explicar por qué se pide una prórroga y por qué no se presentaron los pliegos, y básicamente, más allá de explicar el porqué de la prórroga, comenzar a trabajar en una propuesta seria, para cambiar el sistema", aseguró.

Por último, Reyes indicó que cambiando la forma de los pliegos y fomentando la competencia el precio del boleto puede bajar de precio y ser más eficiente: "Lo que se ve es que el sistema de transporte no es eficiente en cuanto a la calidad del servicio y el precio, pero también esta cuestión de hacer eficiente el sistema, de cambiar los pliegos, de que el colectivo pase horario y deje a las personas en el punto al que quieren llegar, hace que más personas se suban al colectivo y que de esa manera el boleto baje y ahí sea más fácil adquirir la cantidad de boletos necesarios por mes para una familia.

"Creo que todo viene enlazado, no es que la cuestión de la eficiencia o de los recorridos o del pliego no tiene incidencia sobre el costo del boleto, todo lo contrario, tenemos que recuperar el IPK que traíamos si se quiere hasta antes de la pandemia o hasta antes de la inundación también para que el boleto sea más barato, se suba más gente al colectivo, y esto hace que el valor del boleto caiga", finalizó.