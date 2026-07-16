Los mates en la cama con De Paul y la ¿cábala? de Messi antes de la final

El día después del histórico triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra, Rodrigo De Paul mostró cómo amanecieron con Lionel Messi.

El exjugador de Racing subió una foto junto al capitán, tomando unos mates en la cama: "Buen díaaaaa!", puso.

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Además, hablando de redes sociales y de ¿cábalas? Messi realizó su habitual posteo tras el triunfo de Argentina.

Lo curioso es que junto a las fotos de ayer puso exactamente el mismo texto que luego del triunfo ante Croacia (3 a 0) en las semifinales de Qatar 2022 y ya sabemos como terminó la historia.

"A LA FINAL!!!!! Volvimos a sacar fuerza para hacer otro gran partido. Muchas gracias a todos los que confiaron en este grupo!!! Vamos Argentina carajo!!!! #TodosJuntos", puso el 10.

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