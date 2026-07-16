Franco Colapinto amaneció y apareció como el tipo más feliz del paddock

Franco y una de las primeras imágenes al llegar al paddock en Bélgica. Fotos: @Alpine.

En la semana de la vuelta de la Fórmula 1 a la agenda de la temporada 2026 con el Gran Premio de Bélgica, el domingo venidero, la escudería Alpine dedicó este jueves un posteo dedicado a Franco Colapinto y a la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Ayer el equipo dirigido por Lionel Scaloni derrotó a Inglaterra por 2 a 1 en Atlanta en uno de los cruces previos a la gran definición del domingo, cuando Argentina enfrentará a España en Nueva Jersey (Estados Unidos).

"El tipo más feliz del paddock", publicó la escudería francesa en un tuit, acompañado por una foto de Colapinto besándose el escudo de la camiseta argentina de fútbol y por un video de la llegada del piloto bonaerense al paddock, el corazón logístico y de trabajo del equipo en un circuito.

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Luego efectuó otro tuit con dos fotografías de Colapinto, en las que se lo ve caminando mate en mano.

Las actividades en Spa-Francorchamps comenzarán el próximo viernes con prácticas libres de 8.30 a 9.30 (la primera) y de 12 a 13 (segunda).

El sábado habrá una tercera tanda de entrenamientos (7.30) y se realizará la clasificación (11).

El domingo va la carrera, a 44 vueltas, con largada a las 10 (hora de nuestro país).