Tuchel, DT de Inglaterra, rendido a los pies de Messi: "Me niego a mentir", admitió

Asumiendo la derrota, el entrenador de Inglaterra fue completamente sincero y, definitivamente, se rindió a los pies del mejor jugador del Mundo: Lionel Messi.

“Entrené contra algunos de los mejores futbolistas de la historia, pero noches así te recuerdan por qué Lionel Messi es diferente. Nos preparamos para él toda la semana. Teníamos planes, teníamos marcadores, teníamos instrucciones… y nada fue suficiente. Nos castigó con dos momentos de genialidad absoluta”, resaltó Thomas Tuchel.

“Podés detenerlo durante 85 minutos, pero Messi solo necesita cinco segundos para destruir todo lo que construiste. Eso es lo que pasó: dos asistencias, sin pánico, sin movimientos desperdiciados, solo pura inteligencia futbolística. No fuerza el juego. Espera… y cuando cometés un error, estás muerto”, detalló.

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El entrenador contó su reacción durante el partido.

“Gritaba desde la banda porque sabía el peligro cada vez que recibía el balón. Mis jugadores también lo sabían. Sin embargo, saber de lo que Messi es capaz y detenerlo son dos cosas completamente distintas. Ve pases que nadie más en el fútbol mundial siquiera imagina. La gente habla de velocidad y fuerza. Messi no necesita ninguna de las dos. Su cerebro es más rápido que el de cualquier defensor en el campo. Él dicta el ritmo, manipula el espacio y destroza a los equipos sin que parezca que se esfuerza. Así es como luce la verdadera grandeza", destacó.

Tuchel admitió: “Me niego a mentir, por muy dolorosa que sea esta derrota para Inglaterra. Nos venció un futbolista que sigue redefiniendo el juego a los 39 años. Dos asistencias en una semifinal de la Copa del Mundo, llevando a su país a otra final… eso no es normal. Es la historia desarrollándose ante nuestros ojos. A veces, como entrenador, tenés que aceptar una verdad incómoda. No solo perdimos contra Argentina, perdimos contra Lionel Messi. Y si juega la final como lo hizo contra nosotros, el resto del mundo debería estar muy preocupado".