Argentina-España: las cifras que hay que pagar para conseguir una entrada para la final

La Selección argentina escribió una nueva página dorada en su historia y jugará la final del Mundial 2026 ante España este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, con tras la clasificación albiceleste, la pasión por acompañar al equipo de Lionel Scaloni en su búsqueda por revalidar el título obtenido en Qatar 2022 desató una demanda de tickets, lo que provocó una subida en los precios de las ubicaciones, con valores que en algunos casos ya superan la barrera de los 20 mil dólares por persona.

La confirmación del encuentro entre la Albiceleste y la Roja no solo incrementó el interés global del deporte, sino que generó el colapso inmediato del portal oficial de la FIFA debido al alto flujo de usuarios en línea.

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La venta de las localidades para el partido en territorio norteamericano se estructuró de forma fraccionada: la organización habilitó un 20% del aforo antes del inicio de la Copa, sumó un porcentaje idéntico tras la clasificación del seleccionado español y ahora se aguarda la salida a la venta del remanente de los asientos para completar la capacidad del recinto.

Tarifas dolarizadas

El sistema de tarifas dinámicas que implementa la FIFA, sumado al circuito informal de la reventa, posicionó las entradas generales en cifras prohibitivas. De acuerdo con los valores que trascendieron en las últimas horas para los sectores estándar, un boleto de Categoría 1 en la platea baja (sección 143) se ofrece en el mercado por unos 14 mil dólares, mientras que un ticket de Categoría 2, ubicado en las bandejas superiores (sección 343), promedia los 9 mil (individual).

El lujo de los paquetes VIP

Para aquellos simpatizantes y corporaciones que apuntan a una experiencia de máxima categoría, los valores escalan de manera exponencial a través de los denominados programas de hospitalidad.

Estas opciones, que combinan las mejores ubicaciones de la cancha con servicios de gastronomía premium y accesos exclusivos, tienen un piso de 17 mil dólares en el caso del paquete "Champions Club" —pudiendo llegar a los US$ 19.000 de acuerdo a la ubicación elegida—, mientras que la alternativa más sofisticada, denominada "Trophy Lounge", ya cotiza en torno a los 29 mil por cada espectador. (NA).