Cabildo celebró su 123º aniversario: "Un pueblo tan trabajador, honesto y perseverante"

Con un acto oficial encabezado por el intendente Federico Susbielles, la localidad de Cabildo celebró este jueves el 123º aniversario de su fundación.

La ceremonia se llevó a cabo en la plaza de Mayo y reunió a autoridades municipales, representantes de instituciones educativas, entidades intermedias, fuerzas de seguridad, excombatientes, vecinas y vecinos.

Durante su discurso, el jefe comunal destacó el sentido de pertenencia y los valores que, según expresó, caracterizan a la comunidad. "Recién estaba viendo una cosa simple, cotidiana: una abuela con su nieto de la mano compartiendo el acto del pueblo. Acá hay muchos vecinos, muchos alumnos y alumnas de distintos niveles escolares. Ustedes le dan normalidad, pero es tan bonito eso en momentos en los cuales muchas veces se vive acelerado, sin prestar atención a las pequeñas cosas. Por eso es especial poder estar en un lugar que respeta los lazos familiares, que respeta a las generaciones que nos precedieron, que tiene valores tan firmes, que es un pueblo tan trabajador, tan honesto y tan perseverante", sostuvo.

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En ese marco, también saludó al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cabildo por su 45º aniversario. "Me parece que es un día también para felicitar, en su 45º aniversario, a una institución muy importante como es el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cabildo. Una institución que nos llena de orgullo a todos y que está permanentemente sirviendo", expresó.

Asimismo, Susbielles hizo referencia a la identidad productiva y cultural de la localidad. "Cabildo tiene un gran sentido de pertenencia con nuestra tierra, de cuidar la tierra, de cultivarla; también con la explotación ganadera. Es un pueblo que tiene un sentido ferroviario, que tiene su Fiesta de la Cultura Mediterránea y que año a año uno ve que va creciendo", afirmó.

El intendente también repasó algunas acciones impulsadas por el municipio y anunció nuevas obras para la localidad. "Nosotros vamos a seguir trabajando e invirtiendo en la localidad. En poco menos de 12 meses, desde el Estado municipal hemos invertido 2 millones de pesos en la localidad, particularmente en la mejora de las escuelas; hemos asfaltado seis cuadras y vamos a seguir trabajando en esa línea. También colocamos 70 luces LED y falta aproximadamente la misma cantidad para completar el recambio en todo Cabildo. Tomo el compromiso de que esto se concrete en los próximos meses", aseguró.

Además, señaló que el municipio proyecta avanzar en materia ambiental. "Creemos que Cabildo tiene todo para ser una localidad de residuo cero, absolutamente de residuo circular, y que podamos trabajar un concepto ambiental avanzado", agregó.

Por su parte, el delegado municipal Fabio Angelino agradeció la participación de las instituciones y vecinos que acompañaron la celebración. "Es muy importante ver este espacio público con todas nuestras instituciones, con todas nuestras banderas, vecinos y vecinas, así como las distintas autoridades que se acercaron a este festejo", manifestó.

Luego reflexionó sobre los rasgos que, a su entender, distinguen a la comunidad cabildense. "¿Qué nos caracteriza como cabildenses? Cuando llegaron aquellos primeros pobladores y querían juntarse, venían de sus tierras con ese desarraigo que se producía y empezaron a formar sociedades y asociaciones. Esa cercanía que hoy tenemos nos hace distintos a cualquier otro habitante y lleva ese arraigo fuertemente en nuestros corazones", señaló.

Angelino también destacó el rol histórico del cooperativismo en el desarrollo de la localidad. "En aquellos inicios, el cooperativismo fue fundamental y esta localidad está atravesada por cooperativas, como Sombra de Toro, La Obrera o la Cooperativa Eléctrica. Creo que todo eso del cooperativismo es una parte importante que ha atravesado a todas nuestras generaciones", indicó.

Finalmente, remarcó el valor de los vínculos cotidianos entre los habitantes. "En Cabildo tenemos la cercanía, tenemos el encuentro con el vecino, el poder mirarnos a los ojos, charlar y disponer de ese tiempo para el encuentro, para que no sea todo tan frío y lejano. Ese poder charlar, las puertas abiertas, ese 'vengan, planteen, nos juntamos, charlamos y vemos el proyecto', nos caracteriza como cabildenses", concluyó.