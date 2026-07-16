Vivimos un sueño

Néstor Machiavelli epcosas@gmail.com Periodista, conductor y realizador televisivo, columnista en medios de difusión nacional. Nativo de Coronel Dorrego, alterna residencia entre Sauce Grande y Capital Federal. Conduce el ciclo ESAS PEQUEÑAS COSAS en BVC Bahía Blanca.

Ayer desvelados por el partido, hoy por la ansiedad de leer en diarios y portales lo que el mundo habla de nosotros. Es cosa de mandinga, no lo pueden creer, les cuesta explicarlo. Alguien dijo con acierto que a los partidos de Argentina hay que verlos a partir de los últimos diez minutos que es donde suceden los milagros.

Somos la cigarra de la inolvidable Maria Elena. Creen que nos mataron, sin embargo estamos aquí, resucitados, dando gracias a la desgracia y a la mano con puñal porque nos matan tan mal que seguimos cantando…

Tenemos la dicha de ser testigos de la historia que está escribiendo nuestra selección ante la mirada del planeta. Nos esperan emociones tan intensas como las que vivimos ayer. El bicampeonato al alcance de la mano. Alegría inmensa como la tristeza por la despedida de Messi. Pep Guardiola, que lo conoce como nadie, dijo que a sus 39 años, Inglaterra no jugó contra un jugador viejo, sino contra «la mente más brillante que este deporte ha producido jamás».

Lo que sucede es de película, parece un sueño y es real.

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Hay que vivirlo y disfrutarlo, porque ya lo dice nuestro entrañable Joan Manuel Serrat

De vez en cuando la vida

Se nos brinda en cueros

Y nos regala un sueño tan escurridizo

Que hay que andarlo en puntillas

Por no romper el hechizo