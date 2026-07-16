Descontrol en los festejos: rompieron un colectivo en Bahía

Los festejos por el gran triunfo de ayer de la selección argentina contra Inglaterra en las semifinales del Mundial también tuvieron su lado negativo en Bahía Blanca.

Lamentablemente, siempre hay grupos de personas que encuentran la manera de confundir alegría con descontrol y eso sucedió anoche en un colectivo de la empresa Rastreador Fournier.

En uno de los videos se observa cómo un par de jóvenes golpea los vidrios del interno 42 de la línea 514, mientras uno de ellos fuma sin importarle el resto de los pasajeros. En la otra parte de las imágenes se ven las roturas.

Al igual que en cada partido mundialista, miles de bahienses se trasladaron desde sus barrios hacia la zona del Teatro Municipal, epicentro de los festejos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Como es habitual, la mayoría de la gente salió a celebrar en paz y sólo se reportaron incidentes aislados, como estos disturbios en un colectivo.