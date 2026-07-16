El partido que cargó con toda una historia

Victoria Álvarez Fortunato valvarez@lanueva.com Periodista y comunicadora digital. Forma parte del equipo de redacción de La Nueva desde 2022, donde cubre eventos locales, nacionales e internacionales, generando contenido para las ediciones impresa y digital, además de sus redes sociales.

Cuando terminó el partido hice lo que hicieron millones de argentinos. Grité, abracé, miré el reloj y esperé unos segundos para confirmar que era verdad. Argentina estaba otra vez en una final del mundo.

Después llegó ese momento extraño en el que baja la adrenalina y una empieza a entender lo que acaba de pasar.

Fue ahí cuando apareció una certeza, no había sido una semifinal más.

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Hay partidos que empiezan mucho antes del silbatazo inicial y que no terminan cuando el árbitro marca el final. Un Argentina-Inglaterra pertenece a esa categoría.

Los Mundiales tienen esa capacidad única de alterar la rutina. Durante un mes los horarios se acomodan alrededor de una pelota, las conversaciones giran alrededor de una tabla de posiciones y cualquier desconocido puede convertirse en alguien con quien compartir un abrazo después de un gol.

El fútbol consigue que millones de personas sientan lo mismo al mismo tiempo.

No importa la edad. Algunos recuerdan dónde estaban en 1986. Otros crecimos escuchando esas historias, como si hubiéramos estado ahí. Aprendimos sobre goles imposibles, sobre tardes inolvidables y sobre una rivalidad que fue construyendo sus propios capítulos.

Pero también aprendimos algo mucho más profundo. Aprendimos que hay una parte de esa historia que no pertenece al fútbol: que aparece cada 2 de abril, en las escuelas, en los relatos de quienes estuvieron en Malvinas y en la memoria de un país que todavía recuerda a quienes no volvieron.

Por eso, ese partido nunca es solamente un partido.

No porque una victoria pueda cambiar el pasado ni porque un resultado deportivo pueda reparar una herida que pertenece a otro lugar. La historia no se modifica en una cancha de fútbol, es así. Pero tampoco se puede negar que hay camisetas, escudos y nombres que despiertan emociones diferentes.

Mientras miraba la semifinal pensé en eso. En cómo el fútbol tiene esa extraña capacidad de unir generaciones. En cómo una persona puede emocionarse con una historia que no vivió, sentir como propio un recuerdo ajeno y sumar, sin darse cuenta, una nueva página a una memoria colectiva.

Algún día alguien hablará de este partido y contará dónde estaba cuando Argentina enfrentó a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026.

Contará el nerviosismo antes de que empezara, el sufrimiento de cada minuto, los gritos de gol y el abrazo después del pitazo final.

Contará también que por un rato un país entero volvió a estar unido alrededor de una misma camiseta.

Porque eso hacen los Mundiales. Nos dejan recuerdos que pasan de generación en generación, nos permiten compartir emociones con personas que nunca conocimos y sentir que formamos parte de algo mucho más grande.

Ayer Argentina ganó una semifinal, pero también construyó un recuerdo: uno de esos que quedan guardados para siempre.