Mucho más que un tributo: una experiencia para volver a sentir a Depeche Mode

Hay bandas que trascienden las décadas y se convierten en parte de la historia de la música. Depeche Mode es una de ellas. Sus canciones siguen sonando con la misma fuerza que hace cuarenta años y continúan conquistando nuevas generaciones. Ahora, ese universo volverá a cobrar vida en Bahía con la llegada de DM Experience Tour 2026.

Lejos de ser un simple tributo, DM Experience propone una experiencia integral. El espectáculo combina una cuidada interpretación musical con una potente puesta visual, iluminación, estética y sonido que recrean el espíritu de la mítica banda británica, invitando al público a revivir la atmósfera que convirtió a Depeche Mode en un fenómeno mundial.

DM Experience llega a Bahía luego de una intensa gira por escenarios de Argentina, Latinoamérica y Europa, consolidándose como una de las propuestas homenaje más reconocidas dedicadas al universo de Depeche Mode. Su crecimiento internacional y el reconocimiento del público la posicionan como una experiencia especialmente pensada para quienes sienten un vínculo profundo con la música de la banda inglesa.

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Para conocer toda la información del evento, se puede ingresar a TicketBahia.com, donde además está disponible la agenda completa de espectáculos que llegarán a la región durante los próximos meses.