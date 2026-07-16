Dólar en Bahía Blanca: a cuánto cerraron este jueves todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.501,33 para la venta y de $1.451,26 para la compra en Bahía Blanca, registrando una baja de 0,46% en relación al cierre del miércoles.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.541,00 (+0,32%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.525,00 (+0,30%) en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.943,50 (0,00%); el MEP cotiza a $1.514,26 (0,00%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.568,21 (+0,07%).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 407 puntos básicos (+0,70%).