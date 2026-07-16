El Municipio presentó un amplio operativo de limpieza tras los festejos

Los festejos luego de la victoria de Argentina sobre Inglaterra en las semifinales de la Copa del Mundo dejaron como saldo trabajo adicional para la comuna que tuvo que poner en condiciones las calles para recuperar la transitavilidad.

El jefe de delegaciones del Municipio, Ignacio Caspe, habló con LU2 y contó como fueron las tareas realizadas en los distintos lugares donde se desarrollaron los festejos: "La verdad que lo de ayer fue increíble en cuanto a la cantidad de gente que se acercó a festejar, así que a partir de las 23.30 desplegamos un operativo de limpieza que todavía continúa", señaló

"Lo importante era cuanto antes recuperar la transitavilidad de la ciudad y poder empezar a dejar limpios los sectores donde fueron el epicentro de los festejos. Así que muchas áreas trabajaron para eso. Estamos contentos porque recién terminamos las primeras recorridas de la mañana y se vio una gran mejora y ahora siguen algunos equipos haciendo retoques en ciertos sectores", puntualizó.

En cuanto a la cantidad de personal que tuvo que ser desplegado, Caspe refirió: "Fuera de las actividades normales, porque ayer SAPEN hizo su recolección de residuos normal, que eso incluye todos los operarios de lo habitual, agregamos unos 100. Entre SAPEM, Bahía Limpia, toda la gente de Espacios Públicos, muchos funcionarios, también estuvimos hasta por lo menos 3 o 4 de la mañana coordinando esos trabajos. Así que más o menos extra, fuera de esos unos 100".

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"Hay que considerar que hubo gente hasta algunos sectores de calle Caronti en Alem, o más de Caronti, y en Alsina se desplegó por todo el microcentro. También en O´Higgins, todo lo que es la plaza Rivadavia, la plaza Pairó, después también la zona de bares de Alem".

"Ahora estamos con la limpieza más puntual del espacio público, de las plazas, y agregado a eso, el equipo de Bahía Limpia está haciendo barrido de diferentes sectores donde la gente muchas veces lo usa en estos momentos del festejo", agregó.

Por último, Caspe rescató el valorar la alegrías colectivas e indicó que desde el lugar del Municipio están para acompañar y dejar todo lo mejor posible para que la actividad normal continúe: "Es lindo que la gente festeje, nosotros tenemos que estar a la altura de estas situaciones que son únicas, tardamos muchos años en vivir estas situaciones, y cuando pasan, creo que el Municipio, como dice Federico, tiene que acompañar a la gente y estar a la altura de las circunstancias, como te digo, dejar cuanto antes limpia la ciudad, o transitable, es importante para nosotros", finalizó.