Con fuerte presencia política, abrió la 138ª Exposición Rural de Palermo

Con la presencia de autoridades nacionales, de la ciudad de Buenos Aires y dirigentes agropecuarios, se realizó este jueves el tradicional Corte de Cintas de la 138º Exposición Rural de Palermo.

En esta ocasión la muestra se desarrollará bajo el lema: “El campo nos une”. Al hablar durante el acto, el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, destacó que junto al agro están apareciendo otros sectores del país que traccionarán la economía.

“Veo gente de otras actividades como la minería, como la energía, la economía del conocimiento. Todos esos vamos a ser los brazos que vamos a traccionar a esta Argentina tan pujante y tan vigorosa”, señaló Pino.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Por su parte, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, remarcó las acciones del gobierno nacional a favor del sector. “Este año vamos a terminar bajando dos puntos de derechos al trigo y la cebada y vamos a cerrar con una presión fiscal sobre PBI de 26,7%, cuando veníamos de 32,6%”, dijo el funcionario, al tiempo que remarcó que “vamos por el camino correcto”.

De parte del Gobierno, junto a Santilli estuvo el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta. A su turno, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, señaló que “durante mucho tiempo se intentó instalar una dicotomía entre ciudad y campo que es falsa porque lo que nos une es la gente”

“El 70% de las empresas de agroindustria tienen sede en la ciudad de Buenos Aires”, afirmó el jefe comunal, quien añadió: “En nuestro parque de la innovación de 665 emprendimientos, dos tercios están vinculados a la agroindustria la tech o a la industria de la agroalimentación”.

De la ceremonia también participó el vicepresidente de la entidad Marco Pereda, enfrentado a Pino por la conducción de la Sociedad Rural. La muestra se extenderá hasta el domingo 26 de julio, día para el que está prevista la visita y el discurso oficial del presidente, Javier Milei. La exposición incluirá 2.500 animales de más de 100 razas diferentes. (NA)