Sorpresa en Milán: hinchas argentinos se encontraron con un doble de Lautaro

Una de las figuras clave en la histórica semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra fue sin duda Lautaro Martínez, quien anotó el gol de la victoria que puso el marcador 2-1.

Al final del partido y en medio de las celebraciones en las calles de Milán, hinchas argentinos presentes en las calles no pudieron creer lo que vieron...

"¡Es Lautaro!", gritaron algunos al identificar al supuesto bahiense con la camiseta argentina dorsal 22.

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En realidad se trató Fabrizio Abate, un tiktoker italiano que se hizo viral por su notable parecido con el bahiense delantero del Inter.

Saltó a la fama en 2023 y dicen los que lo siguen en redes sociales (@sosialautaroofficial en Instagram) o quienes lo vieron en vivo, que imita Lautaro en diferentes aspectos como el tono de voz al hablar en italiano, corte de pelo, vestimenta y tics, además de mostrar sus virtudes futbolísticas.

Inclusive en sus redes tiene videos donde aparece con otros dobles de la Scaloneta: El Dibu Martínez, Rodrigo De Paul y hasta Lionel Messi. En el caso de Abate, se presenta como influencer y "creador de fútbol".

Anoche "Lautaro" se paseó otra vez por Milán porque, como diría Mirtha Legrand, el público se renueva. Y los hinchas aprovecharon al doble para sacarse fotos y filmar videos: