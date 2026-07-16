En medio de la final, Pellegrini presentó un reclamo por un jugador de Caza y Pesca Huracán Médanos

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

La dirigencia de Pellegrini (Punta Alta) presentó ante la Asociación Bahiense un reclamo correspondiente al cuarto partido de la serie final de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, el cual considera sustitución de identidad de un jugador de Caza y Pesca Huracán Médanos.

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Los puntaltenses pusieron el foco en que Bruno López ingresó con el número 4, casillero que en el GES figuraba Leonel Jesús Álvarez.

No había sucedido lo mismo en los tres partidos anteriores, que el Nº4 correspondió a Bruno López.

En consecuencia, el Tribunal de Penas de la ABB evaluaría esta misma tarde el reclamo de la institución puntaltense.

De todos modos, extraoficialmente, se consideraría, como en otras oportunidades, un error administrativo involuntario.

La serie está 2-2 y el quinto partido está programado para mañana viernes, en cancha de Altense, a las 21.

Hasta el momento, Caza y Pesca ganó el primero (en Altense), Pellegrini el segundo (en Estudiantes) y el tercero (en Altense) y los medanenses se quedaron con el último juego, en el Casanova.