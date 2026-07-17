En vivo: Franco Colapinto inició los entrenamientos para el Gran Premio de Bélgica

Con la primera sesión de pruebas libres, el piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) inició este viernes las actividades correspondientes al Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1.

La jornada se lleva a cabo en el circuito de Spa-Francorchamps, que cuenta con 20 curvas y una extensión de 7,004 kilómetros. A las 12 se realizará la segunda tanda de entrenamientos, que como es habitual tienen una duración de una hora en cada caso.

A continuación las alternativas de la FP1:

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Cronología

8.30. Comenzaron los movimientos en Spa-Francorchamps. Los pilotos salieron a pista. Franco Colapinto gira con cubiertas "duras", mientras que su compañero de equipo Pierre Gasly salió minutos después.

8.35. Isack Hadjar (Red Bull) marcó el mejor tiempo de vuelta en los primeros minutos, con 1m48s/918. El argentino Franco Colapinto (Alpine) quedó momentáneamente 10º a +3.820.

8.40. Max Verstappen (Red Bull) hizo un tiempo de giro de 1m48s/237 y quedó 1º. Colapinto se ubica 10º a +2.986 de la punta.

8.43. Hubo detención de Colapinto en boxes, donde le cambiaron la trompa al Alpine A526 por un modelo que en teoría debería darle menor resistencia aerodinámica.

8.46. Hadjar (Red Bull) vuelve a ubicarse en el Nº1 de mejores tiempos, al registrar 1m47s/778 con cubiertas "blandas", que otorgan mayor dinámica.

8.52. Franco Colapinto se ubica ahora en el puesto 13º a +3.360 de Hadjar, seguido por su compañero Pierre Gasly (14º), a +3.508. Los dos pilotos de Alpine con cubiertas "duras".

8.59. Kimi Antonelli (Mercedes) estableció una nueva mejor marca de vuelta, con tiempo de 1m47s/603. En relación a esta marca, Colapinto ahora está 16º (+3.535).

9.06. Nuevamente Max Verstappen (Red Bull) mejoró su marca y recuperó el Nº1 entre los mejores tiempos de los entrenamientos, con 1m47s/070 con cubiertas "blandas". Por su parte el piloto argentino de Alpine sigue con neumáticos "duros" y quedó 14º a +3.265 de la punta.

9.13. Le colocaron cubiertas "blandas" al monoplaza de Franco Colapinto, que buscará mejorar el registro de vuelta.

9.20. Bajo las nuevas condiciones de velocidad por el cambio de cubiertas, Colapinto se mantuvo en el 14º (+2.333) en relación al tiempo citado de Max Verstappen. Por su parte Pierre Gasly está 15º (+2.642).

Expectativas

En la última fecha del campeonato, que se disputó en el mítico circuito de Silverstone en Gran Bretaña, Colapinto tuvo una de sus mejores actuaciones en la categoría para remontar 10 posiciones y finalizar en el noveno puesto y así sumar dos puntos.

En lo que respecta a la pelea por el campeonato, el líder es el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien tiene 179 puntos y quiere convertirse en el campeón más joven de la categoría.

Sin embargo, no debe descuidarse ya que en las últimas fechas perdió varios puntos por problemas en su Mercedes y esto permitió que se le acercara su compañero de equipo, el británico George Russell, que lo escolta a solo 25 puntos de distancia.

En la tercera colocación, con 147 unidades, está el también británico Lewis Hamilton (Ferrari), que a los 41 años se ilusiona con pelear por su octavo título del mundo.

Horarios del GP de Bélgica

Hoy

Práctica libre 1 a las 8:30

Práctica libre 2 a las 12

Mañana

Práctica libre 3 a las 7:30

Clasificación a las 11

Domingo

Carrera a las 10