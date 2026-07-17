El ciclo "Historia y tango en el cine" rinde homenaje a Enrique Muiño y Elías Alippi

El clásico ciclo cultural "Historia y tango en el cine" sumará un nuevo capítulo el próximo lunes, a partir de las 18, en el Auditorio del Centro Cultural de la Cooperativa Obrera (Zelarrayán 560).

Ese día se homenajeará a dos colosos de la escena nacional: Enrique Muiño y Elías Alippi, con la proyección de la emblemática película "Así es la vida" (1939), con entrada libre y gratuita.

Dirigida por Francisco Mugica, "Así es la vida" es considerada de forma unánime como una de las diez mejores películas de la historia del cine nacional. Estrenada originalmente en el Cine Monumental de Buenos Aires el 19 de julio de 1939, la obra destaca por la enorme calidad de su relato, la naturalidad de sus diálogos y el descomunal trabajo actoral de la dupla protagónica.

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A las magistrales actuaciones de Muiño y Alippi se suma un elenco de verdaderas leyendas de nuestra pantalla: Enrique Serrano, Sabina Olmos, Arturo García Buhr, Niní Gambier y Felisa Mary.

El guión cinematográfico, adaptado por Luis Marquina y Francisco Oyarzábal, nació del rotundo éxito teatral homónimo que Arnaldo Malfatti y Nicolás de las Llanderas habían estrenado en los escenarios en 1934, también bajo el liderazgo artístico de la dupla principal.

Antes de encender la pantalla grande, el escritor, gestor cultural y miembro de la Academia Nacional del Tango, José Valle, ofrecerá una disertación enfocada en la vida, obra y el impacto cultural de Muiño y Alippi.

"Enrique Muiño, uno de los actores más representativos de su época, dejó una huella imborrable tanto en el teatro como en el cine. Formó una pareja artística inolvidable con Elías Alippi", adelantó Valle al respecto de la trascendencia de las figuras homenajeadas.

Tras la proyección del filme, se invitará a los asistentes a participar de un debate reflexivo sobre la memoria colectiva y las raíces de la identidad nacional que el tango y el cine clásico supieron retratar.