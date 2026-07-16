Está el árbitro de la final: dirigió a Argentina en su última derrota mundialista

La FIFA confirmó esta noche el árbitro para la final del Mundial 2026, que animará la Selección Argentina ante España.

El juez principal del encuentro será el esloveno Slavko Vincic, quien curiosamente dirigió a la albiceleste en su última derrota mundialista: 2 a 1 ante Arabia Saudita, por la primera fecha de Qatar 2022.

En esta edición Vinci pitó en Marruecos 1 - Brasil 1, por la fase de grupos. También, en Argelia 2 - Jordania 1. En 16avos de final: México 2 - Ecuador 0.

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El partido por el título se jugará el domingo, desde las 16, en Nueva Jersey.