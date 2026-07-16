Copa Argentina: Racing goleó a Defensa y Justicia, avanzó de ronda y la gente no se olvidó del Mundial

Racing Club fue venció esta noche a Defensa y Justicia, por 4 a 1, en el encuentro correspondiente alos 16avos de final de la Copa Argentina 2026.

El conjunto de Avellaneda ganó con tantos del mediocampista Matko Miljevic, a los cuatro minutos; el defensor Marcos Rojo, de penal a los 31 minutos; el volante Santiago Sosa, a los 12 de la segunda parte; y el delantero Adrián Martínez, a los 42 minutos.

Además, el tanto del descuento había sido marcado por el delantero Leandro Fernández, cuando se cumplían seis minutos del complemento, en el partido disputado en cancha de Quilmes.

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El triunfo clasificó al equipo del entrenador Juan Pablo Vojvoda, en su debut al mando de la “Academia”, a los octavos de final de la copa nacional, instancia en la que lo espera Belgrano, vigente campeón del fútbol argentino, con fecha, horario y estadio a confirmar.

Demostrando el particular momento que atraviesa el país, sobre el final la gente de Racing se acordó del Mundial y le dedicó un tema a la Selección Argentina: "El domingo cueste lo que cueste...".