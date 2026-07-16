Bizarrap cantó contra Inglaterra a metros de David Beckham y la reacción del exfutbolista se volvió viral

Bizarrap se robó la atención en la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección argentina e Inglaterra, pero esta vez desde la tribuna. El productor musical fue filmado mientras entonaba el tradicional “¡el que no salta es un inglés!” a pocos metros de David Beckham, quien observó la escena con los brazos cruzados y un gesto de desconcierto.

La imagen recorrió las redes y generó todo tipo de comentarios, ya que el exfutbolista inglés quedó enfocado justo cuando el argentino lideraba el cántico junto a los hinchas cercanos. Beckham, fiel a su estilo, celebró el gol de Inglaterra abrazando a Victoria Beckham, que mantuvo la compostura durante todo el festejo.

No es la primera vez que Bizarrap demuestra su pasión por la Selección argentina en esta Copa del Mundo. El productor siguió cada partido desde la tribuna y, en uno de los encuentros dirigidos por Lionel Scaloni, tuvo el privilegio de entregarle un premio a Lionel Messi como mejor jugador del partido.

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La grabación rápidamente recorrió las redes sociales y cientos de usuarios comentaron lo ocurrido. Mientras algunos destacaron la actitud del productor y lo felicitaron por sumartse a los cánticos, otros la criticaron duramente y aseguraron que no había estado bien.

"Dudo que lo haya entendido y menos que le haya interesado“, ”Igual Beckham es un tipazo, por dentro una mitad de él esta feliz", “No es lindo ser un ganador arrogante”, “Qué falta de respeto... ¿y eso es ser grande?“, ”Bizzarap entendió todo... es la bendita vibra" y “Un hombre hecho y derecho y un tonto saltando”, fueron algunos de los comentarios en el posteo.

Con la final del Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, todas las miradas se posan en el estadio de New Jersey, donde la Argentina buscará el título. Se espera que, al igual que Bizarrap, otros famosos, artistas y cantantes argentinos digan presente en la definición, alentando al equipo en el partido más importante del torneo. (TN)