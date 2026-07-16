Atrapan a dos delincuentes que robaron una bandera argentina gigante

Dos personas fueron aprehendidas este jueves, luego de que fueran identificadas como las autoras del robo de una bandera argentina gigante.

El delito ocurrió el lunes pasado en un domicilio ubicado en Nicolás Levalle al 2.300, en Villa Rosas.

En ese lugar, en horas de la madrugada, dos desconocidos sustrajeron una bandera argentina de 8 por 10 metros que estaba colocada en la fachada de la vivienda.

A partir de la correspondiente denuncia y las filmaciones del CEUM, comenzó la búsqueda de los autores del hecho, que fueron encontrados en la vía pública mientras montaban la motocicleta utilizada al momento del robo.

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Ambas personas cuentan con amplios antecedentes penales recientes.