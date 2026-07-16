"Il Toro di Bahía Blanca": el apasionado relato de la RAI por el gol de Lautaro contra Inglaterra

La clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 no solo dejó imágenes inolvidables dentro del campo de juego del estadio de Atlanta, sino también un relato que rápidamente dio la vuelta al mundo.

El comentarista italiano Daniele "Lele" Adani protagonizó una de las transmisiones más emotivas del torneo al narrar el gol de Lautaro Martínez que selló el triunfo 2-1 sobre Inglaterra en tiempo de descuento.

Con la voz quebrada por la emoción, Adani estalló cuando Lionel Messi, a sus 39 años, asistió con un preciso centro a Lautaro Martínez, quien solo tuvo que empujar la pelota para convertir el tanto de la clasificación en el minuto 92.

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"Non ci credo, non ci credo! A 39 anni la mette di destro, solo da spingere per il Toro di Bahía Blanca. Non può finire così, è infinito il cuore dell'Argentina, è infinito il cuore di Lionel Messi!", exclamó durante la transmisión oficial de la RAI.

La traducción al español refleja el fervor del comentarista: "¡No lo creo, no lo creo! A los 39 años la pone con la derecha, solo para empujarla por parte del Toro de Bahía Blanca. ¡No puede terminar así, es infinito el corazón de Argentina, es infinito el corazón de Lionel Messi!".

La referencia al "Toro de Bahía Blanca" no fue casual. Adani suele identificar a los futbolistas por sus ciudades de origen y, en este caso, rindió homenaje a Lautaro Martínez, nacido en Bahía Blanca, protagonista de la jugada que depositó a la Albiceleste en una nueva final mundialista, la séptima en toda su historia.

Como ocurrió en anteriores presentaciones de la Selección argentina, la pasión del comentarista generó una inmediata repercusión en Italia. Mientras miles de usuarios celebraron la espontaneidad de su relato y destacaron la intensidad con la que vive el fútbol sudamericano, otros cuestionaron el nivel de parcialidad mostrado por un periodista de la televisión pública italiana.

El episodio volvió a colocar a "Lele" Adani en el centro de la escena. Admirador confeso de Lionel Messi y de la Selección argentina, el exfutbolista ha construido una reputación por sus narraciones apasionadas, que suelen convertirse en tendencia cada vez que el conjunto albiceleste protagoniza una noche histórica.