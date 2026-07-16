En una Liga de Santa Fe hubo serios incidentes y un policía muerto: ¿hasta cuándo?

Sucedió hace 15 días y son reiterativos los hechos de violencia que se viven en distintos estamentos del fútbol argentino. Algunos sobrepasan los limites, como el que sucedió en la Liga de Carcaraña, donde un policía fue herido con un proyectil, terminó con muerte cereberal y al otro día falleció.

Fue en la final del torneo local entre el Club Carcarañá (conocido como Cremería) y Sportivo Las Parejas, que ganó 2-0 de visitante y se quedó con el título.

Cuando el público se retiraba del estadio, se desató una gresca entre los seguidores del local con la policía, con lluvia de proyectiles sobre los uniformados. Una piedra dio en el cabeza del oficial Eduardo Damián López, de 35 años, que estaba prestando un serviocio adicional. El impacto lo tumbó, con tanta mala suerte que cayó sobre una estructura de hierro que le atravesó la zona oocipital del cráneo.

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López fue derivado en ambulancia y en código rojo al hospital de emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde ingresó en el área de cuidados intensivos. El uniformado quedó internado en estado desesperante, con asistencia mecánica respiratoria. A la mañana del 30 de junio, los médicos anunciaron la muerte cerebral y a las 15 el fallecimiento.

La investigación es encabezada por el fiscal Juan Pablo Baños, del Ministerio Público de la Acusación con sede en Cañada de Gómez, quien ordenó las primeras medidas para intentar identificar a los autores de la agresión mediante registros fílmicos, testimonios y otros elementos.

Enseguida, per personal de la Policía de Investigaciones (PDI) del departamento Iriondo y grupos tácticos de la Unidad Regional XVII, realizaron varios allanamientos en distintas localidades, deteniendo a dos hombres, identificados como Agustín A. y Juan Carlos Z., ambos de 35 años. El primero fue arrestado en una vivienda de calle Brasil al 2400, de la localidad de Carcarañá (departamento San Lorenzo) y el segundo en el área rural de Correa (departamento Iriondo).

“Que paguen”, pidieron los familiares del policía asesinado.

A dos semanas del hecho, la familia impsulsa un pedido urgente a la comunidad para que se esclarezca el caso. La causa ya tiene dos detenidos, pero tanto la fiscalía como los allegados de la víctima sostienen que hay más involucrados en el ataque.

El hombre que murió era oriundo de Rosario y se desempeñaba en el Comando Radioeléctrico de Roldán.

La investigación, liderada por el fiscal Juan Pablo Baños, apunta a que entre 15 y 20 personas participaron de la agresión, aunque solo dos fueron detenidos hasta el momento.

La sanción: Cremería deberá disputar todos sus partidos a puertas cerradas hasta el 31 de diciembre de 2027 y la Liga Cañadense analiza una eventual desafiliación de la institución.

La decisión fue anunciada por el Ministerio de Justicia y Seguridad luego de una reunión con dirigentes del club y de la liga. La resolución alcanza tanto a la primera división como a la reserva. Durante los próximos 18 meses, Cremería no podrá recibir público en condición de local y, cuando juegue como visitante, sólo podrán ingresar los futbolistas, el cuerpo técnico y los dos delegados reglamentarios. Los simpatizantes del club tampoco podrán asistir a esos encuentros.

Todo bien, pero no alcanza. ¿Hasta cuándo?