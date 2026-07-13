El vóleibol masculino local ya tiene el color del campeón: ¿Habrá décima o batacazo?

Liniers vuelve a ser un denominador común en las definiciones de la máxima categoría masculina del vóleibol de la Asociación Bahiense, aunque esta vez será por partida doble ya que tanto el equipo "A", que irá por una histórica décima corona consecutiva, como el "B" se clasificaron finalistas del Torneo Apertura, el primer certamen del año que organiza la ABV.

El "A" Chivo, quien ganó la fase regular y acumula 12 finales de los últimos 14 torneos disputados, se impuso en su cancha ante Olimpo por 3-0, con marcadores de 25-18, 25-14 y 26-24.

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Por su parte, el elenco "B", quien había terminado segundo en la fase inicial, dejó en el camino en semifinales a Tiro Federal por 3-1, con marcadores de 25-20, 25-20, 16-25 y 25-20. De esta manera, será su estreno en una definición de primera división, como también así la primera final de la historia entre dos elencos albinegros.

La serie final al mejor de tres encuentros entre los equipos albinegros comenzará este sábado, en cancha de Olimpo, a partir de las 17. El segundo encuentro está pautado para el próximo martes 21 a las 20 en la avenida Alem. Queda por confirmar la fecha en caso de un tercer y decisivo cotejo.

En tanto, también el sábado en Olimpo, pero desde las 18.30, el local y el aurivioleta jugarán por el tercer puesto.

En mujeres, Liniers y Bahiense dominaron la fase regular

Por su parte, en la máxima categoría femenina, Liniers se quedó con la fase regular por la diferencia entre los partidos entre sí con el actual monarca local, Bahiense del Norte. Ambos terminaron con 26 puntos, producto de nueve victorias y una derrota, aunque las de la avenida tuvieron mejor coeficiente de tantos.

Las Chivas se apoderaron de la etapa, luego de revertir como visitante un 0-2 ante Olimpo y vencerlo en tie break, con parciales de 18-25, 21-25, 25-19, 25-23 y 15-5. Por su parte, las de calle Salta también cerraron la fase doblegando al aurinegro, aunque en sets corridos y con marcadores de 25-19, 25-16 y 25-13.

Las semifinales comenzarán este sábado en cancha de Olimpo. A las 13.30 se medirán el local y Bahiense del Norte, mientras que, a partir de las 15, se enfrentarán Liniers y Tiro Federal. Tanto las revanchas --en caso de ser necesarias-- como las finales se desarrollarán después de las vacaciones de invierno. El elenco tricolor va en busca de su quinto título en fila.

Los playoffs en Menores

Sub 14 femenino. Semifinales. Villa Mitre A 2-0 a Olimpo B y Olimpo A 2-0 a Bahiense A. Final: Villa Mitre A vs Olimpo A.

Sub 16 femenino. Semfinales. Liniers vs Olimpo B y Olimpo A vs Bahiense A.

Sub 18 femenino. Semifinales. Tiro Federal vs Automoto de Tornquist y Liniers vs Bahiense A.

Sub 16 masculino. Semifinal. Tiro Federal 2-1 a Olimpo. Final: Liniers vs Tiro Federal.

Sub 18 masculino. Semifinal. Tiro Federal 2-1 a Olimpo. Final: Liniers vs Tiro Federal.

Sub 22 masculino. Semifinales. Liniers 2-0 a Tiro Federal y Olimpo 2-1 a La Armonía. Final: Liniers vs Olimpo.