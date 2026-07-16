Los Pumas ante Inglaterra: dos cambios, un regreso y un posible debut

Moro vuelve a estar entre los 23 para el choque ante los ingleses. Foto: Archivo La Nueva.

Se aproxima la tercera fecha del flamante Nations Championship y Los Pumas cerrarán la fase inicial ante Inglaterra en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

El encuentro se jugará este sábado a las 16 y contará con el arbitraje de Angus Gardner (Australia).

Los dirigidos por Felipe Contepomi se vuelven a ver las caras con los ingleses tras el vibrante encuentro disputado en noviembre pasado en Twickenham, donde el seleccionado nacional estuvo a punto de quedarse con el triunfo (fue derrota 27-23).

Respecto al equipo que venció a Gales la semana pasada en San Juan por 35-21, el seleccionado argentino presentará dos variantes en el XV inicial: Mayco Vivas ingresará por Boris Wenger en la primera línea, mientras que Matías Moroni lo hará en lugar de Lucio Cinti entre los backs.

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En el banco de suplentes se destacan la vuelta entre los 23 del tercera línea bahiense Joaquín Moro y la inclusión del segunda línea Efraín Elías, reciente campeón con Toulouse de Francia en el Top 14.

Historial

En 31 partidos disputados, Los Pumas obtuvieron 5 triunfos, 2 empates y 24 derrotas. El último triunfo en nuestro país fue en 2009 en Salta, cuando Los Pumas ganaron 24-22.

Invictos

Santiago del Estero recibirá por tercera vez a Los Pumas, que se mantienen invictos en la provincia. Primero vencieron a Escocia en 2022 por 34-31, y luego a Sudáfrica por 29-28 en 2024.

Cómo llegan

Los Pumas llegan a este encuentro tras caer ante Escocia en Córdoba por 47-38 y vencer a Gales en San Juan por 35-21. Inglaterra, por su parte, cayó ante Sudáfrica por 45-21 y venció a Fiji por 73-8.

Formación Puma

A continuación, la formación de Los Pumas para recibir a Inglaterra en Santiago del Estero, según información suministrada por prensa UAR:

1. VIVAS, Mayco (41 caps)

2. MONTOYA, Julián (119 caps) – Capitán

3. RAPETTI, Tomás (5 caps)

4. PETTI, Guido (100 caps)

5. ALEMANNO, Matías (101 caps)

6. GRONDONA, Santiago (28 caps)

7. KREMER, Marcos (82 caps)

8. OVIEDO, Joaquín (24 caps)

9. GARCÍA, Gonzalo (18 caps)

10. ALBORNOZ, Tomás (23 caps)

11. CARRERAS, Mateo (35 caps)

12. PICCARDO, Justo (12 caps)

13. MORONI, Matías (96 caps)

14. DELGUY, Bautista (41 caps)

15. CARRERAS, Santiago (66 caps) – Vicecapitán

Definidores

16. RUIZ, Ignacio (29 caps)

17. WENGER, Boris (7 caps)

18. DELGADO, Pedro (10 caps)

19. ELÍAS, Efraín (2 caps)

20. MATERA, Pablo (123 caps) – Vicecapitán

21. MORO, Joaquín (4 caps)

22. BENÍTEZ CRUZ, Simón (11 caps)

23. CINTI, Lucio (41 caps)